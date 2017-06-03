‘Barış akademisyeni’ Yörük: Tüm imzacıların doçentlik başvuruları durduruldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer Fehmi Yörük, ‘barış akademisyenleri’nin doçentlik başvurularının durdurulduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Yörük, ‘Barış İçin Akademisyenler’in ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisinin imzacısı.

Gazete Duvar’dan Nuray Almaç’a konuşan Yörük, doçentlik başvurusunu yaptığını ancak tüm ‘barış akademisyenleri’nin doçentlik başvuru işlemlerinin durdurulduğunu söyledi.

Yörük, Üniversitelerarası Kurul’dan yazının bugün kendisine ulaştığını, yazı gelmeden önce de doçentlik başvurusuyla ilgili YÖKSİS’deki tüm kayıtların silinmiş olduğunu ifade etti.

Kurul yazısında şöyle dendi: “Olağanüstü hal kapsamında hakkınızda adli soruşturma/kovuşturma yapıldığı anlaşıldığından 23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHK/683 karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tebirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesi gereğince Nisan 2016 Dönemi 1132 kodlu doçentlik başvurunuza ilişkin işlemler durdurulmuştur.”

‘İtibar zedeleniyor’

Kurulun yazısına tepki gösteren Yörük, yazının ‘Türkiye’de akademik unvan ile memuriyetin nasıl birbirine karıştırıldığını ve uluslararası akademik çevrelerin Türkiye’den alınmış akademik unvanları ciddiye almama nedenlerini göstermesi açısından önemli olduğunu’ savundu.

Unvanların idari tasarruflarla devlet tarafından ‘bahşedilmeleri ya da geri alınmalarının’, unvanları akademik unvan olmaktan çıkarıp memuriyet kademeleri haline getirdiğini belirten Yörük, “Bu tür tasarruflar, uluslararası ölçekte Türkiye üniversitelerinin itibarını zedelemekten başka bir işe yaramıyor” dedi.

‘Ambargo yaygınlaşabilir’

Yörük, buna şöyle bir örnek verdi: “Geçtiğimiz mayıs ayında Ege Üniversitesi’nde gerçekleşen Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, uluslararası katılımcılar tarafından Türkiyeli meslektaşları üzerinde süren baskıların durdurulması talebiyle boykot edildi. Bu tür boykotların süreceği, özellikle Avrupa üniversiteleriyle karşılıklı anlaşmaların zedeleneceği yolunda önemli göstergeler mevcut. İngiltere merkezli UCU (University and College Union), yakın zamanda Türkiye üniversitelerinin çoğunluğu ile İngiltere üniversiteleri arasındaki kurumsal ilişkilerin dondurulması çağrısı yaptı. Avrupa genelinde bu tür bir ambargonun yaygınlaşma ihtimali yüksek.”

‘Toplum için tehlikeli’

“Bu uluslararası girişimler, akademisyenler üzerindeki baskılar son bulmadıkça belli ki yoğunlaşarak sürecek. Türkiye üniversiteleri de giderek daha millileşecek” diyen Yörük, bunun Türkiye toplumu için ‘çok tehlikeli bir içe kapanma sürecinin başlaması anlamına geleceğini’ öne sürdü.