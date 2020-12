Barınaktaki köpekler Noel Baba’ya mektup ‘yazdı’: Bu yıl uslu bir çocuktum, bana yuva bulur musun?

Britanya’daki hayvan barınakları yuva arayan köpeklere dikkat çekmek için yaklaşan yeni yıl vesilesiyle köpeklerin ağzından Noel Baba’ya mektuplar yazdı.

Fotoğraf: Dog Trust

Potansiyel köpek sahipleriyle barınaktaki hayvanların hikayelerini paylaşanlar arasında arasında Blue Cross, RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ve Dogs Trust gibi yardım kuruluşları var.

Blue Cross’tan bir yetkili bakımlarını üstlendikleri köpekler için Noel’i özel kılmak adına ellerinden geleni yaptıklarını belirterek “Ancak yılın bu özel zamanını kendilerine ait bir aileyle geçirmelerini tercih ederiz” dedi.

RSPCA’dan köpek sağlığı uzmanıı Dr. Samantha Gaines de “Eğer bir köpeğe sevgi dolu bir yuva vermeye hazırsanız yerel hayvan barınaklarınızla irtibata geçin” diyerek ailelere çağrıda bulundu.