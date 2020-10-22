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Yaramazlara biraz batar!

Banksy’nin Monet’si 7.5 milyon pounda satıldı

Britanyalı sokak sanatçısı ve aktivist Banksy’nin Fransız ressam Claude Monet’yi yorumladığı işi 7.5 milyon pounda (76 milyon 800 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bu satış sonrası ‘Show Me The Monet‘ sanatçının en pahalı ikinci işi oldu. Parlamento üyelerini şempanze olarak tasvir ettiği ‘Devolved Parliament‘ geçen yıl 9.9 milyon pounda satılmıştı.

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Banksy ‘Show Me The Monet‘de Fransız empresyonist Claude Monet’nin ‘Nilüfer‘ serisinden ‘Japon Köprüsü‘nü yeniden yorumluyor.

Sotheby’s tarafından yapılan açık artırmada ‘Show Me The Monet‘nin 3.5 milyon ile 5 milyon pound arası alıcı bulması bekleniyordu.

Esere terk edilmiş market arabaları ve trafik konisi eklediği ‘Show Me The Monet’ Banksy’nin toplumdaki çevre duyarsızlığı ve aşırı tüketim alışkanlığına ışık tutması olarak yorumlanıyor.

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Show Me The Monet’ Banksy’nin Vincent van Gogh, Edward Hopper gibi sanatçıların kanonik eserlerini yeniden yorumladığı ‘Crude Oil‘ serisinin bir parçası.

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