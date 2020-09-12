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Yaramazlara biraz batar!

Bakan duyurdu: İstanbul’da vaka ve ağır hasta sayısı neredeyse yarı yarıya arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda İstanbul’daki ağır hasta sayısının yüzde 42 arttığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, nisanda hastaların yüzde 65’inin, ölümlerin de yüzde 54’ünün İstanbul’da olduğunu belirtti.

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Koca, 11 Eylül’de hasta sayısının, geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı olduğunu belirterek filyasyon ekiplerinin sayısının yüzde 34 artırıldığını aktardı.

Bakan şunları yazdı: “Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son bir ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul’da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum.”

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