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Bakan Akdağ, sabaha kadar ‘Narcos’ izlemiş!

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 1993 yılında öldürülen Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı konu edinen ‘Narcos’u ‘sabaha kadar ayakta kalarak’ izlediğini söyledi.

AA’nın aktardığına göre Akdağ, İspanya’nın başkenti Madrid’de Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ‘Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri’ başlıklı toplantıya katıldı.

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Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Akdağ, Türkiye’de uyuşturucuyla mücadelenin koordinasyonun da kendisine bağlı olduğunu belirterek, “Biraz tecrübe kazanmak için Narcos adlı dizinin üç sezonunu kısa bir sürede sabah 4’lere kadar ayakta kalarak izledim” dedi.

Netflix dizisi ‘Narcos’un bugüne kadar üç sezonu yayınlandı.

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