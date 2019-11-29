Bahçeli EYT’ye karşı: Obüs mermisi 1000 dolar, yıllık maliyeti 5 milyar dolar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) için düzenleme yapılmamasını olumlu bulduğunu belirterek, “Bir mağduriyet vardır, fakat ekonomik imkan ve şartları da hesaba katmak lazımdır. Terörle mücadelenin bir bedeli var” dedi.

Emeklilik için şart olan prim gün sayısını tamamladıkları halde, yasada öngörülen yaşa henüz gelmedikleri için hak sahibi olamayanlara kısaca ‘EYT’ deniyor.

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Türkgün’den Orhan Karataş’ın haberine göre Suriye’de tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yanısıra, halen süren Barış Pınarı, Kıran ve Pençe operasyonlarını hatılatan Bahçeli şöyle konuştu: “Terörle mücadelenin bir bedeli var. Bu bedele var olmak için katlanmak zorundayız. Ekonomide spekülasyon yapanlar ne kurşunun, ne bombanın maliyetini bilenlerdir. Bunlar boş boş konuşmaktadır. Bütçemiz elverir, ekonomik imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç anında telafi edilir. Biraz sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor. Biraz da milli hedefleri anlamak gerekiyor. EYT konusunda sayın cumhurbaşkanının açıklamaları isabetlidir.”

Sadece obüs toplarının yılda 5 milyar dolar maliyeti olduğunu öne süren MHP lideri şöyle devam etti: “Mesela Fırtına Obüsleri dakikada altı ile sekiz mermi atma kapasitesine sahip. Bir saatte yaklaşık 240-250 mermi atabiliyorlar. Obüsler günde iki saat kullanılıyor, bu da ortalama 500 obüs mermisinin kullanıldığı anlamına geliyor. Bu mermilerin ortalama fiyatı 1000 dolar. Günde 500 mermi 500 bin dolar eder. Tek bir fırtına obüsünün sadece atıştaki mermi maliyeti yılda 50 milyon dolara yaklaşıyor.

Bir harekatta 100 obüs topu kullanıldığını düşünürsek yılda sadece 5 milyar dolar obüs maliyeti karşımıza çıkar. Bir savaş uçağının attığı sıradan bir bombanın fiyatı 2500 dolar. F-16’ların attığı bombanın ortalama fiyatı da yaklaşık 3 bin dolar.

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Bir F-16, hiç ateş açmadan 1 saat havada uçmasının maliyeti 14 bin dolar. Sadece Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk gününde uçan savaş uçaklarımızın yakıt bedeli 1 milyon dolar. Bomba ve mühimmat bedelinden bakınız hiç bahsetmiyorum bile.”

‘Af teklifi’ni hatırlattı

Bahçeli af çıkarılmasına ilişkin talebini de yineledi: “Ceza indiriminin bir an önce kanunlaşması, cezaevinde gün sayanların sevdikleriyle buluşmaları kaçınılmaz bir adalet ihtiyacıdır. Genel başkan yardımcımız sayın Feti Yıldız’ın verdiği kanun teklifinin arkasındayız. Yasalaşmasını bekliyor ve istiyoruz.”

MHP, 24 Haziran öncesinde belirttiği gibi seçimin ardından bazı suçları dışarıda bırakan bir af teklifi için taslak çalışma hazırlamıştı.

MHP kendi tekliflerinin bir an önce Meclis Genel Kurulu’na gelmesini isterken AKP de bu konuda çalışma yaptığını açıklamıştı.

Ancak bugüne kadar af konusunda elle tutulur bir çalışma yok.