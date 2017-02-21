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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli, akademik kıyımın da arkasında: Üniversiteleri babalarının çiftliğine çevirdiler

MHP lideri Devlet Bahçeli, kanun hükmünde kararnamelerle binlerce akademisyenin üniversitelerden ihraç edilmesine destek olup, akademisyenlerin üniversiteleri ‘babalarının çiftliğine çevirdiği’ni iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüğü 686 Sayılı KHK’yla gerçekleşmiş, 184’ü ‘barış bildirisi’ imzacısı olmak üzere toplam 330 akademisyen ihraç edilmişti. Daha önceki KHK’larla da 128 imzacı akademisyenin kamu görevinden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Saraç’ın, KHK’yla ihraç edilen 312 akademisyen için “Görevimizi yaptık” dediği ileri sürülmüş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, profesörlerin ve doçentlerin de bedel ödemesi gerektiğini söylemişti.

Memur görevinden oluyor, akademisyen neden olmayacakmış

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, son olarak 330 akademisyenin kamudan ihraç edilip, pasaportlarının iptal edilmesine destek çıktı.

Akademisyenlerin, ülke için ‘en küçük katkı ve çabası’nın olmadığını öne süren Bahçeli, “Bazı akademisyenlerin konforu bozulunca ortalık karışmıştır. FETÖ ve PKK çizgisinde bulunmaktan rahatsızlık duymayan küçük bir grup hukuk mahallelerine uğrayınca rahatsızlık duyuyorlar” diye konuştu.

Bahçeli, akademisyenleri hedef aldığı konuşmasında, “Üniversiteleri babalarının çiftliğine çevirenlerin timsah gözyaşlarına bu milletin karnı toktur” derken, üniversiteleri çölleştiren KHK’lara da, “Memur görevinden oluyor da akademisyen neden olmayacakmış” diye arka çıktı.

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