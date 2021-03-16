AYM’den gazeteci Gün’ün başvurusuna ret: İfade ve basın özgürlüğü ihlal edilmedi

CANAN COŞKUN

Anayasa Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 25 Ağustos 2016’dan bu yana tutuklu yargılanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün bireysel başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, Gün’ün kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi, ‘tutuklama kararının verildiği andaki genel koşullar ve Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararın içeriği birlikte değerlendirildiğinde Gün’ün kaçma şüphesine ilişkin tutuklama nedenlerinin var olduğunu’ belirtti. Kararda, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ifade edilerek, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı kaydedildi.

‘Dört buçuk yıllık tutukluluk makul’

Mahkeme, tutuklamanın hukukiliği bağlamında yaptığı incelemede, Gün yönünden FETÖ/PDY ile bağlantılı suçlamalar için kuvvetli suç belirtisinin mevcut olduğu sonucuna vardığını belirtti. Hrant Dink soruşturması ve kovuşturması sürecinin zor ve karmaşık olduğunu kaydeden mahkeme, Gün’ün yaklaşık dört buçuk yıllık tutukluluk süresinin makul olduğunu açıkladı.

‘İnandırıcı deliller var’

Mahkeme, Gün’ün suç işlemiş olabileceğinden şüphelenilmesi için inandırıcı delillerin bulunduğunu belirtti. Gün’ün yalnızca ifade özgürlüğü kapsamında kalan eylemleri nedeniyle soruşturmaya maruz kaldığı ve tutuklandığı iddiası yönünden farklı bir sonuca varılmasını gerekli kılan bir durum bulunamadığını ifade etti ve bu hakkının ihlal edilmediği sonucuna vardı.

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Ne olmuştu?

Ercan Gün, darbe girişiminin ardından Hrant Dink’in ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin şüpheli olduğu soruşturma kapsamında ‘FETÖ/PDY üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gün’ün tutuklanmasına, 13 yıl önce tetikçi Ogün Samast’ın jandarmalar ve emniyet görevlileri ile birlikte elinde Türk bayrağıyla çekilen görüntülerini yayınlaması gerekçe olarak gösterilmişti.

İddianamedeki anlatıma göre, o dönem TGRT kanalında çalışan Gün, 30 Ocak 2007’de Zaman gazetesinde Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Faruk Mercan ve avukat Halil İbrahim Koca ile buluştu. Gün burada görüntüleri aldı. Ancak bunların Samsun Jandarma Komutanlığı’nda çekildiği algısını yaratmak için Samsun’a gitti. Savcılık, Gün’ün bu algıyı oluşturarak cinayetin arkasında ulusalcı grupların olduğu mesajını verdiğini ve Ergenekon operasyonlarının zemininin oluşturulduğunu iddia etti.

Ercan Gün ise duruşmadaki savunmasında, görüntülerin kendisine isimsiz bir şekilde kargo ile geldiğini söyledi. O dönem beraber çalıştığı Doğan Şentürk’ün kendisine haberin tamamlanması için Samsun’da çekim yapılması gerektiğini söylediğini, bu nedenle Samsun’a gittiğini anlatan Gün, “Haber kaynaklarımın tespit edilmemesi için jandarmayı aradım. Jandarmayı kendi cep telefonumla aradım. Jandarmayı aradığımı kimse bilmiyor” dedi.

Gün, dava kapsamında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Mart 2019’da tahliye edildi. Karara İstanbul başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı kaldırarak Gün’ün tutukluluğunun devamına karar verdi.

Hrant Dink davasında mahkemenin 26 Mart’ta yapılacak 131’inci duruşmada hükmü açıklaması bekleniyor.