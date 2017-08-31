AYM başkanı ‘eğildi’, hukukçular ‘ayağa kalktı’: Nezaketen dahi uygun değil

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlarken ‘eğildiği’ fotoğrafı hukukçuların tepkisini çekti.

Evrensel’den Eylem Nazlıer ve Tamer Arda Erşin’in haberine göre Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, söz konusu fotoğrafın yargının bağımsız olmadığının açık kanıtı olduğunu savundu.

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‘Yargının bağımsız olmadığının açık kanıtı’

Canduran şunları söyledi: “Ülkenin varlığının yokluğunu düzenleyen AYM başkanı dahi yürütme karşısında iki büklüm eğilebiliyorsa, bu yargının bağımsız olmadığının açık kanıtıdır. Cumhurbaşkanına saygı başka bir şeydir ama en yüksek yargıcın iki büklüm eğilmesi kabul edilebilir değildi. Normal bir selam yeterliyken işin abartılması, yargının yürütmenin denetimi altında olduğu izlenimini daha da artırmaktadır.”

‘Türkiye’nin ihtiyacı olan şeyler değil’

“ABD başkanları konuşurken yüksek yargıçlar bırakın ayağa kalkmayı alkışlamazlar dahi” diyen baro başkanı şöyle devam etti: “Çünkü tarafsızlıklarına gem vurulmaması gerekir. Ama bizde yüksek yargıçlar koşa koşa resepsiyonlara gitmekte, cübbelerinin önlerini kapatmalar, yerlere kadar eğilmeler ve saygıda abartmalar var. Bunlar Türkiye’nin ihtiyacı olan şeyler değil.”

‘Umut kırıcı’

Ankara’dan Şanlıurfa’ya sürgün edilen Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ ise AYM başkanının eğildiği fotoğraf hakkında şu ifadeleri kullandı: “Durum, AYM başkanının yürütmeye bağlı olduğunu gösteren bir davranıştır. Türkiye’deki pratiklere bakıldığında da yargını bağımsız olmadığı söylenebilir. Ben bunu dile getirdiğim için sürgün edildim. Bunu dile getirenler cezalandırılıyor. Buyurun cenaze namazına. Ancak AYM başkanı minnetini cumhurbaşkanı önünde gösteriyor ya da cumhurbaşkanı önünde eğilenler AYM başkanı oluyor. Türkiye için umut kırıcı.”

‘Nezaketen dahi uygun değil’

Karadağ, AYM başkanının cumhurbaşkanının önünde eğilmesinin ‘nezaketen dahi’ uygun olmadığını savundu: “AYM KHK’ler, uzun tutukluluklar ve hak ihlalleri gibi konularda önceki içtihatlarından döndü. KHK’leri incelemeyeceğini söyledi, tutukluluklara yönelik talepleri reddetti. AYM başkanının, cumhurbaşkanı önünde eğilmesi ise nezaketen dahi uygun değildir. Yargıçlar her zaman cumhurbaşkanına karşı dahi bağımsızdırlar ve hiç kimse önünde eğilmezler.”