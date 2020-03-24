Avustralya’da ‘corona’ vakaları seyahat gemisinden inenlerle hızla arttı

Avustralya yeni tip corona virüsü vakalarında artış bildirilirken, bunun neredeyse tamamı birkaç gün önce Sydney kentindeki seyahat gemisinden karaya çıkan yolculardan kaynaklanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Carnival Corp’un Ruby Princess adlı gemisindeki yolcularından birinin hayatını kaybetmesinin ardından bu gemi ülkenin en büyük ‘corona‘ kaynağı oldu. Hayatını kaybeden yolcu ülke genelinde virüs nedeniyle sekizinci ölüm oldu.

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19 Mart’ta Sydney’e demir attığında yaklaşık 2 bin 700 yolcunun gemiden ayrılmasına izin verilmesi sonucunda gelişen olaylar ‘büyük bir rezalet‘ olarak nitelendiriliyor.

Bu yolcuların yaklaşık 130’unun virüs testi pozitif çıkarken yetkililer test yapmak ve hareketi izlemek için diğer yolcuları arıyor.

Avustralya ülkenin tamamını tecrit altına almaya bir adım daha yaklaşırken, hastanelerin zorlanmaya başlamasından endişelenen yetkililer kendi kendine izolasyon talimatlarını ihlal eden herkes için daha sert cezalar uyarısı yaptı.

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Avustralya’da ‘corona’ vakası sayısı 1984 ile dünyanın başka yerlerine kıyasla önemli ölçüde daha düşük ancak enfeksiyon oranı son günlerde arttı. Ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler’in başbakanı Gladys Berejiklian ise şu anda ‘kritik bir aşamada‘ olunmadığını söyledi.

Ülkenin çoğunda okullar resmi olarak açık kalırken, sinemalar, barlar ve ibadethaneler de dahil olmak üzere diğer tüm temel olmayan hizmetler tüm gün boyunca kapatıldığı için ebeveynlere çocuklarını evlerinde tutmaları tavsiye edildi.