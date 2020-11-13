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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Yoğun Bakım Derneği’nden remdesivir uyarısı

Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM), ABD’li Gilead şirketi tarafından üretilen antiviral remdesivirin yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında rutin bir tedavi olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Dünya genelinde Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanımına onay verilen ilaçlar yalnızca remdesivir ve bir steroid olan deksametazondan oluşuyor.

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Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan denemeler 15 Ekim’de remdesivirin çok az etkili ya da hiç etkisinin olmadığını göstererek diğer denemelerle çelişkili sonuçlar verdi.

ESICM Başkanı Jozef Kesecioğlu, Reuters ile yaptığı söyleşide DSÖ’nün denemelerinden elde edilen geçici veriler ışığında, “Remdesivir Covid-19 hastalarında rutin şekilde kullanılmaması gereken ilaç olarak sınıflandırıldı” dedi.

DSÖ’nün bulgularına şüpheyle yaklaşan Gilead firması ise şu açıklamayı yaptı: “Pek çok rastgele, kontrollü denemelerden elde edilen sağlam sonuçlara dayanarak ön saflarda mücadele eden doktorların Veklury’nin (remdesivir) klinik yararlarını gördüğüne inanıyoruz.”

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ESICM, 120 üzeri ülkedeki binlerce anestezi uzmanı, solunum doktoru, hemşire ve diğer yoğun bakım uzmanlarını temsil ediyor.

Doktorlar ve hastanelerin, örgütün tavsiyesine uyma yükümlülüğü yok ancak bu tavsiye remdesivirin kullanımını azaltabilir.

Remdesivir şu anda 50’den fazla ülkede kullanımı için onaya ya da yetkiye sahip.

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