Avrupa Komisyonu başkan adayından Türkiye’yle müzakereleri sonlandırma vaadi

Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Manfred Weber, Türkiye’nin AB üyesi olamayacağını ve Avrupa Komisyonu başkanı olursa katılım müzakerelerine son vereceğini belirtti.

Weber (ortada) Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin 2004 yılında resmi olarak başlayan AB katılım müzakerelerinde yıllardır ilerleme sağlanamıyor ancak Türkiye AB üyeliğinin en önemli stratejik hedeflerinden biri olmaya devam ettiğini belirtiyor.

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Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yapılacak Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimlerinde merkez sağ EPP’nin adayı olan Weber, Bavyera’daki Alman muhafazakarlarına hitap ettiği konuşmasında “Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor, herkes birlikte çalışmak istiyor” dedi.

Weber “Ama eğer Komisyon başkanı olursam Brüksel’deki birimlere Avrupa Birliği’ne katılım konusunda Türkiye’yle müzakereleri sonlandırmaları talimatı vereceğim” dedi.

Weber, “Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz, bunu açıklığa kavuşturalım” dedi.