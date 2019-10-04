Avcılar’da depremde hasar gören iki okulda daha ders yapılmayacak

İstanbul’da geçen hafta meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar’da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Bugün için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

Fotoğraf: DHA

Depremin ardından Avcılar’da yapılan hasar tespit değerlendirmelerinden sonra bazı okul binalarında eğitime ara verilmişti. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Avcılar’daki yurt binaları boşaltılmıştı.

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Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi. Açıklamada, “Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir” dendi.

1995-96 eğitim-öğretim yılında açılan bu binaların 17 Ağustos 1999’daki depremde de hasar gördüğü, daha sonra bu binalara güçlendirme çalışmaları yapıldığı bildirildi.