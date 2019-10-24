Avcılar’da bir binaya mühür: Betonu kuma dönmüş, demirleri vasfını yitirmiş

İstanbul’un Avcılar ilçesinde betonu kuma dönen, demirleri de vasfını yitiren sekiz daireli bina boşaltılarak mühürlendi.

Fotoğraflar: DHA

Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler özellikle Avcılar’daki sağlam olmayan yapılara çevrilmişti.

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Üniversite Mahallesi’ndeki Karadut Sokak’ta bulunan bina sakinleri de dört katlı apartlamları için ilçe belediyesi başvurarak inceleme yaptırdı.

Beton ve demir vasfını yitirdi

İncelemede, bodrumdaki tüm kolon ve kirişlerde betonun ‘kumlaştığı’, demirlerin aşırı derecede korozyona uğradığı, kolon ve kirişlerde de derin çatlaklar bulunduğu belirlendi.

Nem nedeniyle duvarlarındaki betonun vasfının yitirdiği, dış cephesinde de dökülmelerin görüldüğü bina, ‘performans testi’nin sonucu alınana kadar boşaltıldı.

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Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri, binayı mühürledi. Binanın testlerden sonra ‘oturulabilir’ bulunması veya ‘güçlendirilmesi gerekir’ kararına göre hareket edileceği belirtildi.

Yardım bekliyorlar

Kendisi gibi yaşlı eşiyle evden çıkan Naile Efkaya, depremin kendilerinin sarstığını belirterek devletin kendileri yol göstermesini, faizsiz kredi vermesini istedi.

İşçi Serkan Altmışkara, görevlilerin kendilerini bir yere yerleştirmediklerini, yardımda bulunmadığını belirterek şunları söyledi: “Gidecek yerimiz yok. En azından bir hafta, 10 gün, bir ay süre verseler belki çözüm üretebilirdik. Dün bir, bugün iki… ‘Nereye giderseniz gidin’, ‘Sorumluluk bizde değil’ dediler, binayı mühürlediler. Asgari ücretle nasıl yeni ev bulup taşınacağız? Bu parayla nasıl geçineceğiz, nereye gideceğiz?”