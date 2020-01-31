Avcılar’da 139 bina yıkım bekliyor: Anlaşmazlıklar süreyi uzatıyor

İstanbul’un Avcılar ilçesinde deprem sonrası riskli bulunan ve boşaltılan 149 binanın yalnızca 10’unun yıkılabildiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’daki bazı binalarda hasar görülmüştü.

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Depremin ardından Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yaklaşık 3 bin 200 başvuru yapıldı. Başvuru sahipleri, binalarının incelenmesini istedi.

Belediye, yaklaşık bir buçuk yıl önce yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılmadığı belirlenen konutların kentsel dönüşüme alınması için bina performans testlerinin yapılmasını istedi.

Tavsiyeye uyan kişilerin yaptırdığı testte, 149 binanın kolon ve kirişlerindeki demirlerinde korozyon görüldü. Bazı binalarda deniz kumu kullanıldığı anlaşıldı.

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Tehlikeli bekleyiş

Binalarda oturanlar, Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan faydalanabilmek için bu kez Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak dört ayda işlemleri tamamlanan binaların 10’u yıkıldı.

Diğer binalarda oturanların yasal sürecin devam etmesi, müteahhitlerle henüz anlaşamaması, ev sahiplerinin ölümü, mirasçıların anlaşamaması veya hak sahiplerinin yurt dışında bulunması nedeniyle kendilerine ulaşılamaması sonucu yenileme çalışmalarının henüz tamamlanamadığı kaydedildi.

‘Fazladan kat izni verilsin’

İlçede emlakçılık yapan Beşir Zengin, vatandaşların müteahhitlere evini yeniletmek için para veremediğini ya da kredi çekemediğini, bunun da evlerin yenilenmesini geciktirdiğini ifade etti. Zengin, “Avcılar’da yenilenmek üzere yıkılacak binalara bir kat ek fazla imar izni verilmesidir. Bu durumda bina sakinleri ek para ödemeden eski binalarını yenileyebilme imkanına kavuşabilir. Bunun başka yolu görünmüyor” ifadelerini kullandı.

En fazla dört kat

Yürürlükteki mevzuata göre 1’inci derecede deprem kuşağı üzerinde bulunduğu için Avcılar’da binalara dörtt kattan fazla yüksekliğe inşaat izni verilmiyor. 1999’dan önce yapılan yüksek katlı binalar bu nedenle kentsel dönüşüme alınmıyor.

Avcılar Belediyesi’nde oy birliğiyle çıkarılan, onaylanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bekleyen, mevcut binalardaki kat sayıları ‘saklı hak’ kabul edilmesini öngören imar planı değişikliğinin kabul edilmesi halinde kentsel dönüşüm başvurusu sayısının 10 bini bulacağı ifade edildi.

Anlaşmazlıklar süreyi uzatıyor

Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Köksal Koçhan, boş duran 139 binanın neden yıkılamadığına dair verdiği yanıtta, bürokrasiye işaret etti.

Koçhan, şunları söyledi: “Bize yapıların risk raporu ulaşınca, bunu bir hafta için tapuya gönderiyoruz. Tapu müdürlüğü, bizden gelen rapor üzerine hak sahiplerinin MERNİS’teki adreslerine tebligat yapıyor. Bu tebligatların mazbataları belediyemize geliyor. 15 gün bekleniyor. İtiraz edip-etmediklerine bakılıyor. İtiraz edilmeyen binalara hemen 60 gün süre veriliyor. Bu süre sonunda binayı kendilerinin yıkmaları isteniyor. Bu gerçekleşmez ise tekrar 29 günlük ek süre veriliyor. 30’uncu gün belediye altyapı hizmetlerini kesiyor. Belediye bu süreçten sonra yıkım işlemine başlayabilir. Yıkım için altı ay çok makul bir süre. Anlaşma olması halinde daha kısa da olabiliyor. Bunlar yargıya intikal etmeyen süreç. Ama anlaşma olmadığında binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için verilen süre çok uzuyor. Bölgemizde binaların yıkımı ile konusunda yargıya intikal eden yerler var. Bunların yargı sürecini beklemek zorunda kalıyoruz. Yargı, yürütmeyi durdurma kararları verilebiliyor. Yasa gereği yargı süreçlerini beklememiz gerekiyor. Kentsel dönüşümün bu tür bir yaptırımı var.”