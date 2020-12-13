Ataol Behramoğlu, 65 yaş ve üstüne yönelik kısıtlamanın kaldırılması için dava açtı

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu (78), 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının anayasanın ve temel insan haklarının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu gerekçe göstererek uygulamanın durdurulması talebiyle dava açtı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Behramoğlu’nun yazı yazdığı Cumhuriyet gazetesinin internet portalında yayımlananan habere göre Behramoğlu hafta içi saat 10:00-13:00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstündekilere yönelik kısıtlamanın bilimsel bir gerekçesi olmadığını söyledi.

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‘Yaşam hakkını sınırlamak haksızlık’

Behramoğlu konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başka hiçbir ülkede böyle bir uygulama yoktur. Bir grup insanın bu keyfi uygulamayla yaşam haklarını sınırlamak haksızlıktır. Üstü örtülü olarak da olsa, ‘Zaten şunun şurasında ne kadar ömrünüz var, dışarıda ne yapacaksınız, oturun oturduğunuz yerde’ demektir. Evde oturma döneminde bu yaş gruplarından insanlar arasında Covid’den ölümlerde eksilme olmadığı gibi normal ölümlerinde artış olduğundan kuşku duymuyorum.“

‘Yöneticilerin oyuncağı değiller’

65 yaş ve üstü yurttaşların, yöneticilerin oyuncağı olmadığını söyleyen Behramoğlu, “Bu yaş gruplarından insanları, lütfedilip izin verilen saatlerde topluca gördüğümde, yalıtılmış, toplum dışına atılmış görünümleri beni üzüyor” sözleriyle düşüncesini dile getirdi.