Araştırma: Covid-19 aşısıyla sağlanan antikorlar anne sütüne geçiyor

Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşılarının dahil olduğu küçük çapta bir araştırmayla antikorların anne sütüne geçtiği görüldü.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Söz konusu aşıları olmayı planlayan altı emziren kadından aşı öncesi ve sonrası süt numuneleri alındı.

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Son numune, aşının ikinci dozundan iki hafta sonra alınarak incelendi.

ABD’nin Oregon eyaletindeki Providence Portland Medical Center’da yapılan çalışmaya katılan ve aşı olan kadınlardan hiçbiri Covid-19’a yakalanmadı.

İlk dozdan bir hafta sonra bütün kadınların sütünde antikor tespit edildi. Bir süre sonra bir miktar düşen antikor seviyeleri ikinci dozun ardından önemli ölçüde arttı.

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Antikor seviyesi kişiden kişiye değişmekle birlikte her iki aşıda da benzer sonuçlar elde edildi.

Çalışmanın yazarları, türünün ilk örneği olan bu araştırmada aşılanan annelerin sütünün bebek için koruyucu olabileceği sonucuna vararak, anne sütünde antikor yanıtının ömrünün ve bebeğin bağışıklığı üzerindeki etki süresinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.