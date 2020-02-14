Aralıkta 147 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 600 bin artarak 31.9 milyona çıktı. Aralık ayında 147 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 388 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı.

Fotoğraf: DHA

Son dönemde hükümetin kredi büyümesini teşvik etmesiyle birlikte ihtiyaç kredilerindeki artış hızı ocak sonu itibariyle yüzde 30’u aşmış, bankaların aldığı taleplere ve onay bekleyen işlemlere bakıldığında bunun yüzde 50’ye yaklaştığı görülmüştü. Merkez Bankası’nın buna karşı önlem almaya hazırlandığı belirtilmişti.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yayınladığı ‘Aralık 2019 Bülteni’nde de bu artışı yansıtan veriler görülüyor.

Buna göre, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artarak 618 milyar liraya ulaştı.

Bireysel kredilerin yüzde 43’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı ise yüzde 3.8 seviyesinde.

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Ortalama kredi bakiyesi ise 19.4 bin lira düzeyinde hesaplandı.

İhtiyaç kredileri tüketimi artıran unsurlar arasında yer alırken, tüketimdeki artışın bir kısmı ithalat talebi yarattığı için cari açığa olumsuz yansıyabiliyor. Aynı zamanda iç talebin kuvvetlenmesi enflasyonu da artıran unsurlar arasında yer alıyor.