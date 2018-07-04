AP’den Türkiye’ye yeni koşul: Vize serbestisi için Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyın

Avrupa Parlamentosu (AP) Türk vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulması için Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması koşulunu koydu.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, AB Polis Teşkilatı (Europol) ile Türk makamları arasında kişisel verilerin transferi konusunda müzakerelerin başlamasına ilişkin AP raporu bugün kabul edildi.

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Kişisel verilerin transferi konusunda Europol ile anlaşmaya varılması aynı zamanda AB’ye vizesiz seyahatin koşullarından biri.

AP’nin raporunda, kişisel verilerin transferi konusunda müzakerelere başlanmadan önce Türkiye’nin, adalet ve içişleri alanlarında Kıbrıs Cumhuriyeti ile ‘tam, fiilen ve ayrımcılık yapmaksızın işbirliği yapmasının gerekli olduğu’ ifadesi yer aldı. AP böylelikle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmasını kişisel verilerin transferiyle ilgili müzakereler için ve dolayısıyla AB’ye vizesiz seyahat için koşul haline getirmiş oldu.

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Kişisel verilerin transferi konusunda varılacak anlaşmanın AP’den de onay alması gerekiyor. AP’nin konuyu bu yıl sonbaharda açıklayacağı Türkiye raporunda da gündeme getirmesi bekleniyor.