Ankara’da ‘tecavüz söylentisi’ üzerine Suriyelilere saldırı: Bir mülteci yaralandı

Ankara’da ‘istismar’ söylentisi nedeniyle çıkan olaylarda halk Suriyeli mültecilere saldırdı, bir kişi yaralandı.

Yenimahalle ilçesindeki Demetevler’de 2’nci Cadde’de yaşayanlar mültecilere saldırdı.

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Kısa sürede sokaklara yüzlerce kişi çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA’nın haberinde olayın ‘sosyal medyada bir mültecinin beş yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği’ söylentisi üzerine çıktığını yazdı.

Ankara polisi, saldırgan gruba plastik mermiyle müdahale ederken, mahalleliye sıklıkla “Evinize dönün” çağrısı yapıldı. Bölgede bazı ev ve işyerlerinin camlarının kırıldığı belirtildi.

I. Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. — Ercan Topaca (@TopacaErcan) July 3, 2017

Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından bir kişinin yaralandığı bilgisini verdi: “Yenimahalle ilçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Demetevler Parkı’nda, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Sosyal medyada provakasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim.”