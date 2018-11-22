‘Anadolu Kültür tanığı’ Papuç savcıya gitti: Benim görüşlerim dayanak yapılamaz

‘Anadolu Kültür operasyonu’na dayanak yapıldığı belirtilen iddiaların kaynağı olarak gösterilen eski asker Murat Papuç, tanık olmadığını dile getirirken ifadelerinin ‘manipülasyon amacıyla kullanılmaması için’ savcılığa başvurdu.

Papuç görüşlerinin soruşturmaya dayanak yapılmamasını istedi.

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Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın kurduğu sivil toplum yapılanması ‘Anadolu Kültür’e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili soruşturmaya, eski asker Murat Papuç’un verdiği ifadenin kaynaklık ettiği öne sürülmüştü. Papuç’un 2016’da verdiği ifadede Gezi gösterilerinin yurt dışından planlandığını ve arkasındaki finansörün Osman Kavala olduğunu söylediği öne sürülüyordu.

Operasyonun Papuç’un ifadelerine dayandığına ilişkin iddia ilk olarak Karar yazarı Yıldıray Oğur tarafından gündeme getirilmişti.

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Kavala’nın tutuklu olduğu soruşturma kapsamında geçen günlerde 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 14 kişi gözaltına alınmış, bir kişi tutuklanırken diğerleri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

‘Gri alandaki görüşlerim’

Papuç soruşturmayı yürüten İstanbul başsavcılığına bir dilekçe vererek basına yansıyan ifadelerinin kendisinin tanıklığı olmadığını, manipülasyon ürünü olduğunu söyledi.

Kişi ve kurumları ihbar etmediğini belirten Papuç, dilekçedeki anlatımına göre, 2016’da bir grup emniyet mensubuyla konuştu ve sorularını yanıtladı.

İddialara konu ‘ifadeler’ bu görüşmeye dayanıyor. Konuşmanın resmi tanıklıkla ilgili olmadığını belirten Papuç, emniyet mensuplarına ‘gri alanda kalmış’ görüşlerini ilettiğini söylüyor.

“Bu görüşmeler herhangi bir biçimde ifade verme yahut ihbar niteliği taşımamıştır” vurgusunu yapan Pabuç şöyle devam etti: “Belirttiğim yetki sahiplerinin gerek gördükleri makamları bilgilendirmek üzere hazırladıklarını söyledikleri bir ‘Görüşme Tutanağı’nı o tarihte imzaladım. Kopyası bana talebime rağmen verilmemiştir ve belgenin hukuki bir niteliği taşımadığı söylenmiştir. Bugün yürüttüğünüz soruşturma kapsamında basına yansıyanlar bu belgenin hazırlanmasının ve şahsıma imza ettirilmesinin bir manipülasyon amacı taşıdığını göstermektedir. Benden alındığı iddia edilen bilgi ve görüşlerin benimle ilgisi yoktur.”

‘Psikolojik özelliklerim yüzünden TSK’dan uzaklaştırıldım’

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevine psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle son verilmiş eski bir subay olduğunun altını çizen Papuç, “‘Askerlik yapmak için uygun görülmeyen’ psikolojik özelliklere sahip olduğum saptanmış ve ordudan uzaklaştırılmıştım. Şimdi bu niteliklere sahip olan benim bir soruşturmada kaynak/dayanak yapılmasını anlayabilmiş değilim” dedi.

‘Gezi’deki yabancı parmağı’ iddiasından da rahatsız

Gezi gösterilerinin yabancı ülkelerin gerçekleştirdiği bir operasyon gibi gösterilmesinden rahatsız olduğunu da ayrıca vurgulayan Papuç dilekçesinin sonunda, “Şahsıma atfedilen görüşlerin bir dayanak olarak kullanılmasının sona ermesini talep ediyorum” dedi.