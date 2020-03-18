Almanya, Türkiye ile sığınmacı alım programını askıya aldı

Almanya, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye ile sığınmacı kabul programını (üçüncü ülkeye yerleştirme) geçici olarak durdurdu.

Fotoğraf: Reuters

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne (Bamf) gönderdiği yazıda, Türkiye ile var olan yeniden yerleştirme programının Covid-19 salgını önlemleri kapsamında ikinci bir emre kadar askıya alındığı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, yazının dün Bamf’a gönderildiğini doğrulayarak “Bire bir olan mekanizmayı askıya aldık. Zaten sınırlarda kısıtlama mevcut olduğundan bu programı uygulamanın şu anda imkanı yok” dedi.

Almanya, 2012 yılından bu yana Türkiye ve Lübnan’daki sığınmacıları, yeniden yerleştirme programı kapsamında ülkeye kabul ediyordu.

Almanya’nın bu yolla her yıl yaklaşık 5 bin sığınmacıyı kabul ettiği belirtiliyor.