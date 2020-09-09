Almanya 160 ülkeye seyahat uyarısını uzattı

Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri hariç 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısını 30 Eylül’e kadar uzatma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, 14 Eylül’e kadar geçerli seyahat uyarısının 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

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Adebahr, 1 Ekim’de hükümetin konuyu tekrar ele alacağını, her ülkenin ayrı ayrı değerlendirileceğini ve ona göre uzatma kararı verileceğini belirtti.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de yazılı açıklamasında, 1 Ekim’de kapsamlı uyarının yerini her ülkeye farklı uyarı sisteminin alacak olmasını doğru bir adım olarak niteledi.

Fiebig, sektörde ne zaman işlerinin açılacağı konusunda belirsizliğin ise sürdüğüne işaret etti.

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Almanya, 17 Mart’ta 200 ülkeye seyahat uyarısı yayınlamış daha sonra kademeli olarak AB ve bazı ülkelere yönelik uyarıyı kaldırmıştı.