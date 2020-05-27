Albayrak: Pozitif büyümeyle yılı kapatacağımızı düşünüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsü salgınına ilişkin “Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

TRT Haber’de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi ve sosyal ihtiyaç destek paketlerinin olacağını ifade etti.

Reklam

Maliye bakanı, “Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak” dedi.

Albayrak şöyle devam etti: “Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz.”