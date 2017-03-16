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Akşener’e yasak: Niğde toplantısı iptal edildi

 

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in Niğde’de yapacağı toplantı valilik tarafından iptal edildi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre ‘Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ tarafından organize edilen toplantı 21 Mart’ta yapılacaktı. Şehrin belirli noktalarına etkinlikle ilgili afişler de asılmıştı.

Valilikten gelen yazılı açıklamada OHAL gerekçe gösterilerek, 20 Mart ve 26 Mart tarihleri arasında yapılacak her türlü yürüyüş, toplantı ve miting yasaklandığı için toplantıya izin verilmeyeceği ifade edildi.

Etkinlikle ilgili afişlerin de toplatılması istendi.

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