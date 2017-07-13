Akşener liderliğindeki yeni parti: ‘Grup kurma’ dahil ilk temaslar yapıldı

MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde kuracağı yeni partinin kasım ayı sonunda tam olarak hayata geçeceği, Meclis’te grup kurma dahil ilk temasların gerçekleştiği belirtildi.
İhraç edilen isimlerden Özdağ, yeni bir parti için Meral Akşener’le çalışmaya başladıklarını söylemiş, yeni partide yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan ise MHP kongresinde aday olacağını açıklamıştı.
MHP’den ihraç edilen isimlerden bağımsız milletvekili Nuri Okutan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Kurulu bir partiye dahil mi olacaksınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çalışmalarımızı hızlandırabilecek, hemen sonuçlandırabilecek ilk temaslar, ilk turlar yapıldı. Bunun içinde grup kurma da dahil, burada şimdiden ifade etmeyi uygun görmediğim hazırlıklarımız var. Ama esas çalışmamız, seçimin zamanında yapılabileceğini değerlendirerek daha dikkatli davranıyoruz.”
Yeni partiye ilişkin sürecinin tamamlanmasının kasım ayının sonunu bulacağını aktaran Okutan, tarihin gelişmelerin doğrultusunda şekillenebileceğini kaydetti.
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