AKP’nin gündeminde OHAL var: Kaldırılması için irade oluştu, zaman belirlenecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması konusunda bir irade oluştuğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söyledi.

Seçimin ardından açıklama yapan Bozdağ, parlamentonun 1 Ekim’e kadar ara vereceğini, bedelli askerlikle ilgili konunun da ekimden sonra gündeme geleceğini söyledi.

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OHAL’in sonlandırılmasıyla ilgili de konuşan Bozdağ “İrade çok açık, OHAL’in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız” dedi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum” demesini de yorumlayanBozdağ, “Seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım” diye konuştu.