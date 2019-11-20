AKP’li kadın vekiller, CHP’li Özkoç’u ‘had bildirme’ sözü üzerinden ‘başörtüsüne müdahale’ ile suçladı

AKP’li kadın milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik sözlerine, “Kadınların hayatlarına ve kıyafetlerine tamamen inançları doğrultusunda kendileri karar verirler” ifadesiyle tepki gösterdi.

Fotoğraflar: DHA

Meclis’te, Zengin’in, Ecevit’in eski ABD başkanı Bill Clinton’la fotoğrafını göstererek karşısında ‘el pençe divan durduğunu’ söylemesi üzerine çıkan tartışmada, CHP’li Engin Özkoç, Meclis başkanına, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin için, “Hanımefendiye haddini bildirin” demişti. Özkoç’a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimiz” yanıtını vermişti.

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TBMM’de düzenlenen toplantıda AKP milletvekilleri adına konuşan Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, kimi tartışmalarda kendini ortaya koyan, baş gösteren bir genel zihniyeti eleştirmek, bu konudaki duyarlılıklarını kamuoyu ile paylaşmak istediklerini söyledi. Yıldız, şöyle dedi: “Ülkemizde insanların hayat tarzları, kılık kıyafetleri, ne yapıp yapmayacakları tamamen kendilerine, fikirlerine, inançlarına, dünya görüşlerine ait bir konudur. Başkalarının insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle techiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez. Ülkemizde kadınlar başlarını örtebilirler, açabilirler. Hayatlarına ve kıyafetlerine tamamen inançları doğrultusunda kendileri karar verirler.”

Yıldız, Türkiye’nin artık tarihte kalmış, özellikle başörtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimler, yaklaşımları çöp sepetine atması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Toplumun bu konuda iyileşmesi bu türden sorunları bir bir tartışma ve gerilim unsuru olmaktan çıkartması bu doğrultuda dikkatli bir dil kullanılması herkesin görevidir. En temel insan hakkı yaşama ve var olma hakkına yönelik gördüğümüz bu alana ilişkin şimdi tortularla kendini ortaya koyan dil ve tavırlarla karşılaştığımızda, hepimizi yaraladığına, incittiğine inandığımız çok acı tecrübeleri, kaybedilen hayatları, yılları hatırlamaktayız. Bu konunun ortadan kaldırılması hususunda tarihi bir girişimde bulunmuş, bunun yolunu açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve aynı mecrada kıyafeti, inancı ne olursa olsun vicdan özgürlüğüne katkı veren herkese teşekkür etmek isteriz. Yine bu doğrultuda herkesin geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlara karşı insani bir hassasiyetle mukabele etmesini, bunu her türlü siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz. Genel Kurul, millete meydan okunacak yer değildir.”

Özlem Zengin.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise CHP’li Engin Özkoç’un kendisine hitaben söylediği, “Bu kadına haddini bildirin” sözleriyle ilgili, “Merve Kavakçı’ya yemin ettirilmesin diye yasakçı zihniyetin sloganı olan bir cümledir bu ifade. Ben dahil olmak üzere bütün arkadaşlarım rahatsız oldu. Bu kendiliğinden gelinen bir nokta değil. Bir süredir Cumhuriyet kadını üzerinden kadına yönelik bir şiddet var” dedi.

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Zengin, “Olayın ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile dün gece görüştük. Konuyu kamuoyuna mal etmesine çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin her yerinden destek mesajları geldi” dedi.