AKP’li Bostancı: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rehabilite edilecek

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin rehabilite edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

24 Haziran 2018’deki seçimlerden sonra uygulanmaya başlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı bazı sıkıntıların AKP içinde tartışıldığına dair kulis haberler son dönemde meydanda sık sık tartışılıyor.

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DHA’ya konuşan Bostancı, cumhurbaşkanlığı sisteminin rehabilite edilerek yola devam edilmesi gerektiğine işaret ederken düzeltilmesi gereken konularla ilgili şu ipuçlarını verdi:

“Başlangıçta her şeyi öngöremezsiniz. Pratikte kimi problemler, aksamalar yaşanır. Bunları iyileştirerek yola devam etmek durumunda olursunuz. Bir dönem bakanlık sayısı 40’tı, şimdi 16’ya indi. 1 yıllık uygulama çerçevesinde buna bakmak lazım, bakanlıkların işleyişini değerlendirmek lazım, bürokrasinin performansını değerlendirmek lazım. Sahada bir etkinlik olduğunu görüyoruz. Bürokrasinin kendi iç işleyişi bakımından problemleri var mı? Görülmesi gereken hususlardan biri budur. Bir diğeri yasalar yapılırken, yürütmenin etki analizleri ile yasamanın milletin aklına ve beklentisine dayalı parametrelerini birleştirme işi çok önemli. Yasaları Meclis yapıyor. Yasama yaparken yürütmenin tecrübesinden, beklentilerinden faydalanmak durumundayız. Yasama ile yürütme selamsız, sabahsız iki güce dönüşmüş durumda değil.”

Geçen bir yıllık uygulama sürecinin ardından sistemle ilgili sorunların çözümü noktasında çalışmaların yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “Bir yıllık tecrübeyi masaya yatırıp değerlendirerek, nerede problemler görüyoruz, gerçek bir analiz ile nerelerde rehabilite edilmeli, nerelerde mukayeseli bir üstünlüğü var, bunları görüp yola devam edeceğiz. Birtakım tartışma ve müzakereler var. Bunların anlamını görebilmek için daha derinlemesine konuşmak lazım. Esasen öyle bir çalışma da yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek, aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor. Neticeye baktıktan sonra neler yapılacak daha net ortaya çıkacak.”