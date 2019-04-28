Yıldırım: Seçimde adaylar yarışmadı, bunu hepimiz biliyoruz

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) hukuki sürecin devam ettiğini belirtirken, ‘seçimde adayların yarışmadığını’ söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım. (Fotoğraf: DHA)



AA’da yer alan habere göre Kasımpaşa Anadolu Lisesi Mezunları Pilav Günü’nde konuşan Yıldırım, “Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim” dedi.

Reklam

AKP’li siyasetçi, büyükşehir belediye başkanlığı makamından daha fazlasını gördüğünü ve sorumluluk aldığını ifade ederek, AKP’ye verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olma hassasiyetini taşıdığını dile getirdi:“Düşünün, birbirine eşit oy almış iki aday var. Oylar yüzde 10 kadar, 850 bin oy sayılıyor ve 15 bin oy bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Halbuki kaybeden de kazanan da aynı olması lazım. Eğer hata varsa, iptal oy varsa bunların eşit olarak değerlendirilmesi lazım. Bu bile başlı başına farkın 29 bin 500’den 13 bine iniyor olması sadece 850 bin sayılan oyda bunun gerçekleşmiş olması, 8,5 milyon oyun sayıldığında, basit bir kıyasla ne olacağını ortaya koyuyor.”

Seçmenin aklında soru işareti olduğundan bahseden Yıldırım, hukuki sürecin beklenmesi gerektiğini söyledi.

AKP’li aday şöyle devam etti: “Bundan sonra şehrin güzelliği için İstanbul’un marka değerinin yükselmesi için daha yaşanılır bir şehir haline getirilmesi için yapılacak çalışmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Konumumuz ne olursa olsun elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu seçimin kendi sosyolojisi var, kendi şartları var. Onun içinde değerlendirilmesi lazım. Seçimde adaylar yarışmadı, bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ‘Adaylardan biri kaybetti biri kazandı’ diye değerlendirmek çok sağlıklı olmaz.”