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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den vekil adaylarına tavsiyeler: Gürültü kirliliği yapmayın, Erdoğan’a uygun giyinin

 

AKP, 600 vekil adayını seçim kılavuzunda uyardı: “Gürültü kirliliği yapmayın, Erdoğan’a uygun giyinin.”

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre adaylara birçok uyarıda bulunulan kılavuzda Ramazan ayına uygun olarak ‘Vakit Türkiye vakti’ sloganının kullanılacağı belirtildi.

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‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’ sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca ‘gürültü kirliliği’ yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.

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