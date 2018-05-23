AKP’den vekil adaylarına tavsiyeler: Gürültü kirliliği yapmayın, Erdoğan’a uygun giyinin

AKP, 600 vekil adayını seçim kılavuzunda uyardı: “Gürültü kirliliği yapmayın, Erdoğan’a uygun giyinin.”

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre adaylara birçok uyarıda bulunulan kılavuzda Ramazan ayına uygun olarak ‘Vakit Türkiye vakti’ sloganının kullanılacağı belirtildi.

Reklam

‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’ sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca ‘gürültü kirliliği’ yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.