AKP kurucusu Yarbay: Tek adamlık uyarısı yaptım, Gül ve Arınç dinlemedi

AKP kurucusu ve eski milletvekili Ersönmez Yarbay, tüzük değişikliği sırasında partisini ‘tek adam’lık konusunda uyardığını ancak sözlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre AKP’den davet aldığında parti içi demokratik ortamın olduğunu dile getiren Yarbay, bunun iktidara geldikten hemen sonra değiştiğini söyledi: “Gerçekten de çarşaf listenin olduğu, parti yönetimlerinin genel başkan değil, parti teşkilatı ve kongrelerde belirlendiği demokratik bir tüzük yazdılar. Ancak iktidara gelir gelmez, hemen olağanüstü kongre toplayıp tüzükteki bu demokratik maddelerin tamamını kaldırdılar. O kongrede ben bu tüzük değişikliklerine tek başıma muhalefet ettim.”

‘Gül ve Arınç’ı uyardım’

Tüzükteki demokratik maddelerin değiştirilmesinin ‘tek adam’lığa gidiş anlamına geldiğini yıllar önceki kongrede ifade ettiğini belirten Yarbay, “Hatta bizzat o zaman gidip Abdullah Gül’e de Bülent Arınç’a da bunu söyledim. Onları, ‘Bu değişiklikler tek adamlığa gidiştir. Hep birlikte engel olalım’ diye uyardım. Ancak onlar, ‘Şimdi parti içinde görüş ayrılığı zamanı değil, birlik beraberlik zamanı. Bunların zamanı değil’ diyerek sustular. Şimdi yıllar sonra tek adamlıktan yakınanlara yıllar önce yaptığım uyarıları dinlemediklerini hatırlatmak isterim” dedi.

‘Yürüyüşün yapılabilmesi kazançtır’

Milletvekillerin tutuklanmasına ve dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktığını ifade eden Yarbay, gazetecilerin tutuklanmasının halkın bilgilendirilmesinin önünü tıkadığını kaydederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü de şöyle değerlendirdi: “Kılıçdaroğlu’nun yürümesini normal karşılıyorum. Tepkisini göstermesi hakkıdır. Kontrollü bir şekilde, provokasyonlara meydan vermeden yürümesi normaldir. Olgunluk içinde gerçekleştirilecek bir yürüyüş, demokrasimizin kalitesini artırır. Bu yürüyüşün yapılabilmesi Türkiye için bir kazançtır.”