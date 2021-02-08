AKP araştırması: Toplumun yarısı salgın yönetiminde devlete güvenmiyor

AKP’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmaya göre, toplumun yarısı salgın yönetimi konusunda devlete güvenmezken, geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının corona virüsü hakkında doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığı araştırmadan önce çıkan sonuçlar şöyle:

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*Kişilerin yüzde 48’i Covid-19 aşısı yaptırmayacağını belirtiyor. Devlete güvendiklerini söyleyenler arasında aşı yaptıracaklarını söyleyenlerin oranı iki kat fazla çıkıyor.

*Geçtiğimiz mayıs ayında, “Bir yıl içerisinde normal yaşama döneriz” diyenlerin oranı yüzde 64 iken, ocak ayında bu görüşte olanların oranı yüzde 24’e düştü.

*Her iki kişiden birinin çevresinde corona virüsü nedeniyle hastalanan var. Aralık ayından itibaren bu oranda artış yaşandı. Ocak ayında diğer aylara göre en yüksek orana çıktı. Batı illerinde yaşayanların yüzde 42’si, doğu illerinde yaşayanların ise yüzde 64’ü ailesinde hastalanan olduğunu söylüyor.

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Yüzde 71’inde ekonomik kriz beklentisi

*Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ekonomik kriz bekleyenlerin oranında aralık ayına kıyasla bir değişiklik olmadı. Toplumun yüzde 71’lik kesimi kriz beklentisini korumaya devam ediyor. Kendi hayatında ekonomik zorluk bekleyenlerin oranı ise 2 puan artarak yüzde 64’e yükseldi.