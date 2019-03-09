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Yaramazlara biraz batar!

Akıllı telefon satışları yüzde 27 düştü

Türkiye akıllı telefon pazarı geçen yılın dördüncü çeyreğinde hem ciro hem de adet bazında yüzde 20’nin üzerinde daraldı.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma kuruluşu GfK Temax’ın verilerine göre, 2018’in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro olarak yüzde 21 ve adet olarak yüzde 27 daralma kaydedildi.

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Akıllı telefon fiyatlarındaki kur etkisi ve taksit sınırlamasıyla birlikte tüketicinin orta segment ürünlere yöneldiği belirtildi.

Akıllı saatler ve kulaklıklardan elde edilen ciro ise yüzde 60’ın üzerinde arttı.

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