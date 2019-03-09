Akıllı telefon satışları yüzde 27 düştü

Türkiye akıllı telefon pazarı geçen yılın dördüncü çeyreğinde hem ciro hem de adet bazında yüzde 20’nin üzerinde daraldı.
Araştırma kuruluşu GfK Temax’ın verilerine göre, 2018’in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro olarak yüzde 21 ve adet olarak yüzde 27 daralma kaydedildi.
Akıllı telefon fiyatlarındaki kur etkisi ve taksit sınırlamasıyla birlikte tüketicinin orta segment ürünlere yöneldiği belirtildi.
Akıllı saatler ve kulaklıklardan elde edilen ciro ise yüzde 60’ın üzerinde arttı.