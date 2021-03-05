Akif Beki: AK Parti, özlediği ateşli ruhu, o taraftan karşıya taşınırken muhalefette bıraktı

Artık hak, özgürlük ve demokrasi arayan taraf değil AK Parti. Düzenin sahibi oldu. Birinci mücadelesi de ne yapıp ne edip iktidarda kalmak ve devletine karşı hak, özgürlük arayışlarından düzeni korumak.

Artık muhalefeti bölmeye, Erbakan’ı anma gecesindeki birlik, beraberlik fotoğrafından CHP ile HDP’yi hoyrat bir makasla oyup yalnızlaştırmaya baş koymuş bir AK Parti var.

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Suyu terse, yokuş yukarı akıtmaya uğraşıyor. Boşa kürek çekmek değil mi?

Özlediği ateşli ruhu, o taraftan karşıya taşınırken muhalefette bıraktı.

Artık muhalefet düzeni değiştirmek için yanıp tutuşuyor, AK Parti ise savunuyor.

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Bu şartlarda, haksızlık ve mağduriyetle kamçılanan 94 Ruhu’na nasıl geri dönecek? Düzenin partisi olma açmazından kurtulmadan mümkün mü!

Akif Beki’nin yazısı