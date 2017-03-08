FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş’ı 90-83 mağlup eden Karşıyaka erkek basketbol takımı çeyrek finale yükseldi.

Akatlar Arena’da oynanan karşılaşma, ilk çeyreğin bitmesine bir dakika 50 saniye kala iki takımın taraftarları arasında yaşanan olaylar nedeniyle durdu. İki kişinin yaralandığı gerginlik nedeniyle yaklaşık yarım saatlik aranın ardından devam edilen maçın ilk yarısını Beşiktaş 51-37 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı eriten ve final periyotuna üç saı farkla 72-69 geride giren konuk Karşıyaka, son çeyrekteki oyunuyla karşılaşmadan 90-83 galip ayrıldı. Turun ilk maçını da 75-70 kazanan kırmızı-yeşilliler, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

‘Karşıyaka daha cesaretliydi’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Karşıyaka’yı tebrik eden Beşiktaş başantrenörü Ufuk Sarıca şunları söyledi: “Karşıyaka’ya başarılar diliyorum. Ligde durumumuz iyi ve bunu devam ettirmeye çalışacağız. Çok durağan oynamaya başladık. Bunda da en büyük etken psikoloji oldu. Oyuncuların cesaretleri değişkenlik gösterebiliyor. Karşıyaka bu anlarda daha cesaretliydi.”

‘Galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz’

İkinci yarının başında buldukları sayılarla oyuna tutunduklarını dile getiren Karşıyaka’nın Başantrenörü Nenad Markovic ise şöyle konuştu: “İkinci yarının başında bazı çok önemli şutlar soktuk ve farkın 20’nin üstüne çıkmasını engelledik. Giren şutlarla birlikte oyuna tutunduk. Farkı tek hanelere indirdiğimizde mentalitemizi ortaya koyduk. Buraya gelen taraftarlara ve oyuncularıma teşekkür ederim. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Umuyorum ki maçın sonunda çok eğlendiler.”