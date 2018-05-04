Akar’la görüşmesini doğrulayan Gül: Nezaket ziyaretiydi, tehdit yok

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmeyi doğrulayarak, “Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok” dedi.

İddia Habertürk’ün internet sitesinde yer almıştı. İkilinin Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer almış, gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silinmişti. Haber nedeniyle Habertürk, internet sorumlusuyla yollarını ayırmıştı.

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Günler sonra Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

Cuma namazının çıkışında Gül’e söz konusu ziyaret soruldu.

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Ziyareti doğrulayan Gül, “Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil. Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok” dedi.

Gül, “Adaylık konuşuldu mu?” sorusuna ise yanıt vermedi.