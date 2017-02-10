Yaramazlara biraz batar!
İki yıl önceki Kobani eylemleri sırasında Diyarbakır’da Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada 23 sanık hakkında 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Washington’ın IŞİD’le mücadelede Suriye hükümetiyle işbirliği yaptığı takdirde ABD ordusunu Suriye’de memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilecek olan akademisyenlerin listesinin üniversitelerde oluşturulan komisyonların oluşturduğunu belirterek, mağduriyetlerin değerlendirilmesi için öğretim üyelerini OHAL Komisyonu’na ‘havale etti.’
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi referandumunda ‘Evet’ kampanyası yürütecek olan AKP değişiklik paketini her ilden seçilen üç hatip ve hatibeyle anlatacak.
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bir Rus savaş uçağının Türk askerlerinin olduğu binayı vurmasının ‘tamamen kaza sonucu’ gerçekleştiğini söyledi.