Aile hekimlerine ek ödeme kararı

Covid-19 salgını nedeniyle diğer sağlık çalışanları gibi iş yükleri artan aile hekimlere ek ödeme yapılabilmesi için karar yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak resmileşti.

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Buna göre 1 Ağustos’tan itibaren üç ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılabilecek.