Aile hekimlerine ek ödeme kararı

Covid-19 salgını nedeniyle diğer sağlık çalışanları gibi iş yükleri artan aile hekimlere ek ödeme yapılabilmesi için karar yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak resmileşti.
Buna göre 1 Ağustos’tan itibaren üç ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılabilecek.