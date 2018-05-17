AİHM ‘Roboski katliamını gömdü’: Belge iki gün gecikti diye başvuru reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının Roboski’de 34 sivili bombalayarak katletmesine ilişkin başvuruyu reddetti.

2011’deki katliamın mağduru 281 kişi, yaşam hakkı ihlali başta olmak üzere hak ihlalleriyle ilgili 2016’da AİHM’e başvurmuştu.

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Başvuruya ilişkin ret kararını insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak Twitter’dan duyurdu.

AİHM karara gerekçe olarak başvuru sonrası talep edilen bir belgenin avukatlar tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iki gün geç ulaştırılmasını gösterdi.

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Altıparmak şöyle dedi: “AİHM, Encu/TR kararında avukatların AYM’ye iki gün geç belge yollaması nedeniyle çoğu çocuk 34 kişinin katledildiği Roboski katliamını tarihe gömdü. Mahkemenin adını artık Avrupa Kabul Edilemezlik Mahkemesi olarak değiştirmek lazım, çünkü en iyi yaptıkları şey o! Roboski davasında AYM ve AİHM’in yaptığı adaletsizlik kadar canımı yakan bir vaka olmamıştı. İçim kaynıyor. Çoluk çocuk 34 kişi katledildi, 7 yıl hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bu 7 yıl unutuldu, avukatların 2 gün gecikmesi nedeniyle dava reddedildi. Söyleyecek söz bulamıyorum.”