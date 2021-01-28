AİHM’e göre Türkiye tüm zamanların ‘ihlal şampiyonu’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) raporuna göre Türkiye 1959 ile 2020 yılları arasında 3 bin 309 vakayla en fazla hak ihlal edilen ülke.

Fotoğraf: Reuters

AİHM yıllık raporunu ve istatistiklerini yayınladı.

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Rapora göre 2020 yılında en çok yargılama yapılan ve en az bir hak ihlali tespit edilen ülkeler sırasıyla şöyle: Rusya (173), Türkiye (85), Ukrayna (82), Romanya (64), Azerbaycan (32), Bulgaristan (35).

1959 ile 2020 arasında ise Türkiye 3 bin 309 hak ihlaliyle birinci. Türkiye’yi sırasıyla Rusya, İtalya, Ukrayna ve Romanya izliyor.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2020’de en çok ihlal edilen maddeleri şöyle: Adil yargılanma hakkı (287), özgürlük ve güvenlik hakkı (208), işkence yasağı ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele (194), mülkiyetin korunması (122), yaşam hakkı ve etkili başvuru hakkı (85), diğer maddeler (286).

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Türkiye istatistikleri

Raporda Türkiye başlığı altında şu maddeler sıralandı:

*Türkiye’de her 10 bin kişide 1.09 kişi AİHM kararıma konu oldu. 47 üyeli Avrupa Konseyi ortalaması ise 0,50. Yani, Türkiye’deki oran ortalamanın iki katından da fazla.

*AİHM, 2020 yılında Türkiye’yle ilgili 97 karar verdi. Bunlardan 85’inde en az bir hak ihlali tespit edildi.

*2020 yılında Türkiye’de en çok ihlale yol açan konular 31’le ifade özgürlüğü, 21’le adil yargılanma hakkı ve 16’yla özgürlük ve güvenlik hakkı.

*1959 ile 2020 yılları arasında Türkiye’de en fazla ihlale yol açan konular 953’le adil yargılanma hakkı, 787’yle özgürlük ve güvenlik hakkı ve 688’le mülkiyetin korunması.

*Halihazırda AİHM’de bekleyen yaklaşık 62 bin başvuru bulunmakta ve bunlardan 11 bin 750’si (yüzde 18.95) Türkiye’yle ilgili.

*Türkiye’yle ilgili bekleyen başvuru sayısı 2019 ile 2020 arasında yüzde 27 arttı.