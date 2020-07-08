Ahmet Takan: Sordum, soruşturdum; Erdoğan Katar’dan eli boş döndü

Salgın sürecinde uzuun bir süre ülkeyi İstanbul’daki sarayından çıkmadan yöneten AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Katar’a gidivermiş…

2018’de ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizi ve yaptırımlar sonrasında ortaya çıkan kur şokunda Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım vaat eden sonra da üstüne yatan Katar!..Tank Palet Fabrikası’na 50 milyon dolar karşılığında ortak edilen Katar…

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Sordum, soruşturdum… Saray kulislerinin altını üstüne getirdim. Ulaştığım cevap çok acıklıydı!..

“Erdoğan Katar’dan eli boş döndü… Tayyip Erdoğan, Katar’dan istediği maddi desteği alamadı”…

Kendimizi oraya vurduk olmadı… Buraya vurduk yine olmadı…

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O zaman;

“Maskeleri geri verin arkadaş!..”

Ahmet Takan’ın yazısı