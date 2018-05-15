Ahmet Hakan, ‘Yerkel’in özrü’nden sonra oyuncu Atay’ı siyasilere ‘yolladı’: Bu adama haddini bildirin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ‘tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’nden sonra “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazan oyuncu Barış Atay’ı cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener ve Muharrem İnce’ye şikayet etti: “Lütfen bu adama haddini bildiriniz!”

Bir fotoğraf üzerinden ‘günah keçisi’ ilan edildiğini söyleyen Yerkel, kamuoyundan özür dilediğini dile getirmişti.

Reklam

Oyuncu Atay, Yerkel’in ‘özrü’nün ardından şu tweeti paylaşmıştı:

Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz! — Barış Atay (@barisatay) May 13, 2018

Hakan, bugünkü yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, İnce ve Akşener’e seslendi: “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz! Sakın bana… ‘Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki’ falan demeyin. Şunu unutmayın: Bu adam, bir zihniyeti temsil ediyor! Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, ‘bitsin’ dediğimiz ne varsa… Hepsini sırtlanmış ve karşımıza çıkmış! Bu adam… Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!”

Reklam

Yazısının devamında bir kez daha Akşener ve İnce’ye seslenen Hakan, şöyle devam etti: “Pespaye ve ilkel dürtülerle hareket eden bu tür adamların kafalarına balyoz gibi indirin lütfen ‘inadına kardeşlik’ haykırışını. Kavgadan, merhametsizlikten, düşmanının aynısını olmaktan başka bir şey bilmeyen bu tür adamların suratına çakın lütfen ‘hepimiz kardeşiz‘ haykırışını. Gürül gürül bağırın lütfen, ‘Biz rövanş, intikam, kavga için gelmiyoruz… Huzur için geliyoruz huzur için’ diye. Kestirip atın lütfen, ‘Biz sadece yargıyı bizi bile yargılayabilecek denli bağımsız hale getirmekle mükellefiz. Yapacağımız tek şey budur’ diye.”

Atay, bu yılın başında tek kişilik oyunu ‘Sadece Diktatör’ün Kadıköy, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de yasaklanmasıyla gündeme gelmişti.