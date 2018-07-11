Adnan Oktar’dan operasyon açıklaması: Şaşkınım, seçimlerde Erdoğan’ı destekledik

Kendisi ve 235 müridi hakkında gözaltı kararı verilmesini değerlendiren Adnan Oktar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’yi desteklediklerini belirterek, “Bu operasyondan Tayyip beyin de içişleri bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım” dedi.

Beş ilde ‘Adnan Hoca’cılara bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır” dendi.

Operasyon sürerken Cumhuriyet gazetesine konuşan Adnan Oktar, yolda olduğunu ve kendisi hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığınıysa bilmediğini söyledi.

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Oktar’ın sözleri şöyle: “İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye’ye heyet gönderildi. Tayyip beyin İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Seçimlerde Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi destekledik. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK’ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılaması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip beyin de içişleri bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım.”