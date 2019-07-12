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Yaramazlara biraz batar!

Adnan Oktar iddianamesi hazır: 870 yıl hapis istendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçen yıl temmuz ayında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Oktar liderliğinde kurulduğu belirtilen örgütte 13 şüphelinin yönetici sıfatı bulunduğu kaydedildi. Oktar için casusluk, örgüt kurma, cinsel saldırı ve tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle 870 yıl hapis talep edildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayladığı iddianamede, toplam 226 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin, ‘siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs’, ‘cinsel saldırı‘, ‘tehdit‘, ‘şantaj‘ gibi suçlamaların aralarında olduğu toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları isteniyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca tamamlanan iddianamede adı geçen 13 yöneticiden birinin firari olması nedeniyle hakkında yakalama emri düzenlenerek dosyası ayrıldı. 

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226 şüphelinin 171’i tutuklu, 52’si adli kontrol tedbiri altında bulunuyor. Şüphelilerden 25’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

Dosyada 125 mağdur-müştekinin ifadesi alınırken, 23 tanığın da ifadesine başvuruldu. 

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Mahkeme, iddianameyi kabul ederse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.  

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