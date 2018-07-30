Adı Ankara’daki parklardan silinen Gökçek ‘bozuk’: Teşekkürler Adnan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ekim 2017’de istifa ettirdiği eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’in adı kentteki parklardan silindi.

Gökçek döneminde Ankara’daki parklarda büyükşehir belediyesi ibaresinin altında Melih Gökçek’in adı da konmuştu.

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Sözcü’den ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Güven Park, Kurtuluş Parkı gibi başkentin simgesi tarihi parklardaki levhalarda bulunan Gökçek’in adı silindi. İsmin olduğu yere beyaz levha geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkan olmasının ardından, Gökçek döneminde konmuş belediye önündeki fıskiye, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı’na yerleştirilen dev dinozor maketi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bulunan ışıklı lale gibi süsler kaldırılmıştı.

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Gökçek, haberin basında yayınlanmasından Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva’yı sorumlu tutarak bir dizi tweet attı. Gökçek “Teşekkürler Adnan… Görevini yapmakta gecikmiştin… Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum” diye yazdı.