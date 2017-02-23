Adana’daki ABD konsolosluğunda görevli tercüman, ‘PKK üyeliği’nden gözaltına alındı

Adana’daki ABD konsolosluğunda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Uluçay hakkında Mardin’de ‘Behzat’ kod adlı PKK mensubunun öldürülmesinin ardından Nusaybin’e giderek ‘örgüt sempatizanlarını eylemsel faaliyetlere yönlendirdiği’ iddiasıyla yakalama emri çıkarıldı.

Adana’daki operasyonda Uluçay’ın evinde kimseyi bulamayan polis, konsolosluk yetkilileriyle görüştü. Görüşmenin ardından Uluçay, konsolosluk binasının önünde polis ekiplerine teslim edildi.

DHA, sağlık kontrolünün ardından Mardin’in Kızıltepe ilçesine götürülen Uluçay’ın evinde yapılan aramada yasadışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, yedi ‘F’ serisi, yedi ‘B’ serisi, iki tane de ‘K’ serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar bulunduğunu aktardı.