Açıklanmadı ama haberiniz olsun: Benzine, motorine ve LPG’ye aynı gün zam geldi

Benzine, motorine ve LPG’ye aynı anda zam geldi.
Dünya gazetesinin haberine göre benzindeki artış 18 kuruş. Motorine 15, LGP’ye ise 12 kuruş zam yapıldı.
Zamlı fiyatlar 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan geceden itibaren geçerli olacak.
İstanbul’da zamsız fiyatlara göre, benzinin litresi 6 lira 8 kuruş. Motorin 5 lira 53 kuruş, LPG ise 3 lira 38 kuruş.
Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) internet sitesinden çok sayıda tepki aldıkları gerekçesiyle bundan böyle akaryakıt zamlarını açıklamama kararı almıştı.