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Yaramazlara biraz batar!

Açıklanmadı ama haberiniz olsun: Benzine, motorine ve LPG’ye aynı gün zam geldi

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Benzine, motorine ve LPG’ye aynı anda zam geldi.

Fotoğraf: DHA

Dünya gazetesinin haberine göre benzindeki artış 18 kuruş. Motorine 15, LGP’ye ise 12 kuruş zam yapıldı.

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Zamlı fiyatlar 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan geceden itibaren geçerli olacak.

İstanbul’da zamsız fiyatlara göre, benzinin litresi 6 lira 8 kuruş. Motorin 5 lira 53 kuruş, LPG ise 3 lira 38 kuruş.

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Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) internet sitesinden çok sayıda tepki aldıkları gerekçesiyle bundan böyle akaryakıt zamlarını açıklamama kararı almıştı.

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