Açıklanmadı ama haberiniz olsun: Benzine, motorine ve LPG’ye aynı gün zam geldi

İstanbul’da bir AVM’deki kozmetik mağazasında hırsızlıkla suçlanan 17 yaşındaki B.C.’nin, depoda yaşadığı 33 dakikalık çıplak arama işkencesine dair kamera görüntüleri dava dosyaya girdi. B.C.’yi iç çamaşırına kadar arayan özel güvenlikçi Zuhal A.’ya beş, Semiha A.’ya ise bir yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.