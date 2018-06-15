Acemoğlu ekonomi için karamsar: Mucize çıkış yok, şirketler batacak, işsizlik artacak

ABD merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisi için “Mucize şekilde bir çıkış mümkün değil” dedi.

Medyascope.tv’re açıklamalarda bulunan Acemoğlu, “Şu anda ekonominin negatife girmesi engellenemez boyutta. Mucize şekilde bir çıkış mümkün değil. Eğitim düzeyinin yeniden yüksek kaliteye gelmesi kolay olmayacaktır. Umarım sistemik krizi görmeyiz. Ama bazı şirketlerin batması, işsizliğin artmasının önünü kapatamayacağız” dedi.

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Acemoğlu’nun değerlendirmelerinden bazı satır başları şöyle:

* Şu anda yaşadığımız problemler daha önceden birikmiş olan dengesizliklerin bir sonucu.

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Üretkenliğe bağlı olmayan büyümenin sonucu

* Kaliteli büyüme yok. Büyüme odakları yanlış taraflarda. Türkiye’nin son 10 yıldaki büyümesi üretkenliğe dayalı olmadı. Özellikle inşaat sektörü ve tüketim üzerinden gelen bir büyüme. Böyle büyümeler genelikle dengesizlikler yaratıyor.

* Bu dengesizlikleri göz önünde bulundurmadan sorunları son günlerin ya da yabancı yatırımcının gelmemesine bağlamak doğru değil. 10 yıllık para politikalarının kötü sonucunu görüyoruz.

Ne yapılmalı?

* TL’nin değer kaybını durdurmak lazım. Enflasyon kontrol altında tutulmalı. Türk ekonomisinin yapısını çok kapsamlı düşünerek doğru yatırımı nasıl arttıracağımızı düşünmek lazım.

* Türkiye demokrasisi 15 Temmuz döneminde önemli bir sınav geçti. Ama arkasından gelen OHAL, demokrasisinin derinliğini kaybetmesine neden oldu. Korku, kutuplaşma, özgürlüklerin azalması politikacıların üzerinde olan denetlemeninin etkisini kaybetmesi… OHAL tüm gücü tek elde topluyor.