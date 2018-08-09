ABD’ye giden heyet dönüşe geçti: Dokuz saatlik sessiz Washington turu

Washington’a giden dokuz kişilik Türk heyeti, ABD’li yetkililerle görüştü. Heyetin günübirlik ziyareti dokuz saat sürerken temasların sonucuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Ankara’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önel başkanlığında bir heyet, başta pastör Andrew Craig Brunson’ın tutukluluğu olmak üzere ikili sorunların çözümü için görüşmek amacıyla Washington’a gitmişti. Heyette Adalet, Hazine ve Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişi bulunuyordu.

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Heyetlerin görüşmesi saat 18.00 sıralarında başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede ABD heyetine, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlık yaptı.

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AA’nın haberine göre Brunson ile ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları görüşmede ağırlıklı olarak ele alınan konulardı.

İkinci görüşme

Türk heyeti daha sonra Hazine Bakanlığı’ndan yetkililerle bir araya geldi. Görüşmeler sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada toplantılarda Brunson başta olmak üzere bir dizi konunun ele alındığını söylemekle yetindi.

Heyet temaslarını tamamlayıp TSİ 03.00 sularında Türkiye’ye hareket etti.. Görüşmelerin sonucuna ilişkin ilk aşamada iki taraftan da resmi açıklama gelmedi.

‘Pazarlık yok’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, heyetin gitmesinden önce ABD ile sorunların çözümü için ön mutabakat yapıldığı yönündeki haberleri yalanlarken “Eğer bir anlaşmaya varsaydık (rahip Brunson) evinde olurdu” demişti.